Радий Хабиров напомнил о действующих мерах поддержки предпринимателей в Башкирии

Глава Башкирии в своих социальных сетях рассказал об успешном предпринимателе – Виктории Чуевой, которая много лет проработала логопедом в селе Ермолаево Куюргазинского района республики. По мнению Радия Хабирова, она может служить примером того, как открыть собственный бизнес с помощью господдержки.

Руководитель региона рассказал, что в прошлом году Виктория одержала победу в конкурсе «Педагог года дошкольного образования», стала лауреатом республиканского конкурса, после чего решилась открыть свою студию детского развития.

Сначала она выкупила помещение и сделала там ремонт. Затем получила субсидию, воспользовавшись одной из госпрограмм – приобрела необходимое оборудование и дидактический материал.

Сейчас студия Виктории Чуевой успешно работает с дошкольниками круглый год, и даже в каникулы.

Радий Хабиров напомнил, что на сегодняшний день в республике насчитывается порядка 128 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще 158 тысяч – самозанятые граждане. При этом в Башкирии создаются все условия для того, чтобы любой желающий смог открыть собственно дело без лишний проволочек.

Так, в текущем году из бюджета республики было выделено 100 млн рублей на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства. Кроме того, в полтора раза увеличен объем финансирования на гранты социальным и молодым предпринимателям – до 209,4 млн рублей.

Глава республики уточнил, что в текущем году мерами поддержки воспользовались на 28% предпринимателей больше, чем в прошлом. Общий объем финансовой помощи вырос в 1,7 раза и составил 3,3 млрд рублей.

А еще действуют муниципальные, региональные и федеральные меры поддержки, напомнил Радий Хабиров.