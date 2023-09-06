Завтра во всех школах страны стартует курс «Россия – мои горизонты»

В четверг, 7 сентября, во всех общеобразовательных учреждениях страны пройдут первые занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».

В федеральном минпросвещения напомнили, что это будет курс внеурочных занятий, ориентированный на учащихся с 6 по 11 классы. Проводиться занятия будут каждый четверг. Школьники узнают о достижениях в области науки и технологий, им расскажут о современном рынке труда и перспективных профессиях.

Первое занятие будет посвящено вопросам важности труда в жизни каждого человека. Также детям расскажут об экономике страны, о качествах и навыках, которые необходимы для разных специальностей.