В Башкирии в садике на ребенка уронили тарелку с горячим супом

В январе текущего года шестилетний мальчик получил ожог шеи в детском саду: помощник воспитателя опрокинула на него тарелку с горячим супом. Инцидент произошел в дошкольном учреждении села Верхние Татышлы, рассказали в прокуратуре Башкирии.

Заведующего детским садом привлекли к административной ответственности – штрафу в размере 10 тысяч рублей. В адрес руководства учреждения внесено представление, три должностных лица получили дисциплинарное взыскание.