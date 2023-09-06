В Башкирии в садике на ребенка уронили тарелку с горячим супом

В январе текущего года шестилетний мальчик получил ожог шеи в детском саду: помощник воспитателя опрокинула на него тарелку с горячим супом. Инцидент произошел в дошкольном учреждении села Верхние Татышлы, рассказали в прокуратуре Башкирии.
Заведующего детским садом привлекли к административной ответственности – штрафу в размере 10 тысяч рублей. В адрес руководства учреждения внесено представление, три должностных лица получили дисциплинарное взыскание.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. Дошкольное учреждение и потерпевшая сторона заключили мировое соглашение о выплате компенсации в размере 50 тысяч рублей.