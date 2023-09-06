Жители Уфы проголосовали за новую схему движения автобусного маршрута №39

Власти башкирской столицы подвели итоги голосования о новой схеме движения маршрута №39, которую поддержали жители города большинством голосов. Теперь он следует от «ОК Сипайловский» до «ТСК Пушкинский» без заезда на проспект Октября.

В управлении транспорта и связи администрации Уфы рассказали, что согласно новому маршруту движения, автобусы минуют проспект Октября с остановки Шафиева до остановки «Аграрный университет».