В Башкирии зарегистрировано более 100 случаев заражения чесоткой

За семь месяцев текущего года в Башкирии выявлены 118 случаев заражения чесоткой. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Из этого числа зараженных 74 случая – дети и подростки до 17 лет.

Заболевание передается от больного человека здоровому при непосредственном контакте либо при использовании общих вещей. Самый первый симптом заражения – зуд, который усиливается в ночное время. Зачастую заболевшие при расчесывании заносят инфекцию, что приводит к дополнительным осложнениям.