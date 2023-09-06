В Башкирии зарегистрировано более 100 случаев заражения чесоткой

За семь месяцев текущего года в Башкирии выявлены 118 случаев заражения чесоткой. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Из этого числа зараженных 74 случая – дети и подростки до 17 лет.
Заболевание передается от больного человека здоровому при непосредственном контакте либо при использовании общих вещей. Самый первый симптом заражения – зуд, который усиливается в ночное время. Зачастую заболевшие при расчесывании заносят инфекцию, что приводит к дополнительным осложнениям.
Для того, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены: регулярно принимать душ, менять нательное белье, еженедельно менять постельное белье, стирать полотенца и одежду в горячей воде, гладить их, использовать только личные мочалки и другие средства гигиены.