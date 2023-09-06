В Башкирии будут работать пять специализированных участков для слепых и глухих

2 273 избирательных участка будут работать на выборах в Башкортостане. Из них пять специализированных – для слепых и глухих. Их организовали в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Белорецке.

Сегодня сотрудники Центризбиркома проверили готовность столичных площадок для приёма голосующих с ограниченными возможностями. Один из участков уже традиционно разместился в спортзале Уфимского медколледжа. Здание адаптировано под их нужды. Установлены специальные рельефные дорожки и поручни, на указателях информация дублируется с помощью шрифта Брайля. В распоряжении сотрудников есть и специальные технические средства. Например, сканеры, с помощью которых возможно переводить текстовую информацию в звуковую.