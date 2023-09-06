Фаткулле Исхакову из Башкирии, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, стало плохо в зале суда

Сегодня в Ленинском суде Уфы должны были определить сумму компенсации. Но через 15 минут после начала заседание пришлось отложить: 85-летнему Фаткулле Исхакову стало плохо.

В 1959 году его осудили за попытку покушения на убийство трёх девушек. Суд приговорил его к 13 годам колонии строго режима. Много лет он пытался оправдать себя. В 2012 году в содеянном признался мужчина, проходящий свидетелем по уголовному делу.