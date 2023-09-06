В Уфе пациенту удалили аневризму брюшной аорты размером 10,5 см

Главный врач Республиканского кардиоцентра рассказала о спасении жизни пожилого мужчины с аневризмой брюшной аорты.
Пациент обратился к врачам с болями в животе и паховой области, а также с жалобами на высокое давление. После многочисленных исследований ему поставили диагноз — аневризма брюшного отдела аорты размером 10,5 см. При таком размере образования риск разрыва составляет 90%.
У команды РКЦ большой опыт мини-инвазивного лечения аневризм аорты. Пациента перевезли в кардиоцентр и прооперировали. Через два разреза и два прокола был установлен графт, смоделированный врачами под анатомию пациента. Важно было не задеть почечную артерию, которая находилась очень близко к аневризме. Доктора проделали ювелирную работу. Операция длилась более трех часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он уже выписан домой под наблюдение врачей.
Аневризма брюшного отдела аорты коварна тем, что симптомы заболевания либо вообще не проявляются, либо они слишком слабые. Первые звоночки появляются, когда аневризма достигает больших размеров. Пациенты жалуются на трудность при дыхании, приеме пищи, боли в животе, переходящие в спину. Для диагностики аневризмы пациентам старше 50 лет рекомендовано ежегодно проходить диспансерное наблюдение.