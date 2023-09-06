В Уфе пациенту удалили аневризму брюшной аорты размером 10,5 см

У команды РКЦ большой опыт мини-инвазивного лечения аневризм аорты. Пациента перевезли в кардиоцентр и прооперировали. Через два разреза и два прокола был установлен графт, смоделированный врачами под анатомию пациента. Важно было не задеть почечную артерию, которая находилась очень близко к аневризме. Доктора проделали ювелирную работу. Операция длилась более трех часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он уже выписан домой под наблюдение врачей.