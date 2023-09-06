В школах Башкирии будут кормить яблочными чипсами и ризотто

В Башкортостане детей в школах будут кормить яблочными чипсами и ризотто. Сегодня в образовательном центре №29 в Сипайлово школьники протестировали новое блюдо – печёночное суфле.

В школьное меню также включили фрикадельки «Наполи», запечённое творожное суфле, ризотто и суп харчо. Качество новинки в меню сегодня оценил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев.

Напомним, в 2023 году на организацию школьного питания выделили 3,6 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей – из республиканского бюджета. Бесплатным питанием по-прежнему будут обеспечены все ученики начальных классов. Кроме того, дети участников СВО с пятый по одиннадцатый классы тоже будут получать бесплатные обеды.

Контроль на каждом этапе приготовления, начиная с поставки сырья и заканчивая приготовлением блюд. Для этого у нас есть управление социального питания и центр, которые на постоянной основе проводят выезды со специалистами. Они смотрят не только технологию, в том числе они производят отбор проб как готовых продуктов, так и сырья для того, чтобы проверить соответствие и несоответствие необходимым параметрам. Если есть какие-то отклонения, то, естественно, даём соответствующие рекомендации поставщикам продукции. И самое главное – это не только, чтобы меню было полезным, но и вкусным, чтобы нравилось детям.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ