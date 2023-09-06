В школах Башкирии будут кормить яблочными чипсами и ризотто

Контроль на каждом этапе приготовления, начиная с поставки сырья и заканчивая приготовлением блюд. Для этого у нас есть управление социального питания и центр, которые на постоянной основе проводят выезды со специалистами. Они смотрят не только технологию, в том числе они производят отбор проб как готовых продуктов, так и сырья для того, чтобы проверить соответствие и несоответствие необходимым параметрам. Если есть какие-то отклонения, то, естественно, даём соответствующие рекомендации поставщикам продукции. И самое главное – это не только, чтобы меню было полезным, но и вкусным, чтобы нравилось детям.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан