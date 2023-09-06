В школах Башкирии будут кормить яблочными чипсами и ризотто

В Башкортостане детей в школах будут кормить яблочными чипсами и ризотто. Сегодня в образовательном центре №29 в Сипайлово школьники протестировали новое блюдо – печёночное суфле.
В школьное меню также включили фрикадельки «Наполи», запечённое творожное суфле, ризотто и суп харчо. Качество новинки в меню сегодня оценил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев.
Напомним, в 2023 году на организацию школьного питания выделили 3,6 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей – из республиканского бюджета. Бесплатным питанием по-прежнему будут обеспечены все ученики начальных классов. Кроме того, дети участников СВО с пятый по одиннадцатый классы тоже будут получать бесплатные обеды.