В Башкирии с начала года более 5 тыс. человек заключили военный контракт

С начала года в Башкортостане набрали более 5 тысяч контрактников. При этом желающих поступить на службу в Вооруженные силы страны меньше не становится. Каждый день в пунктах отбора новые кандидаты. Мы узнали об особенностях набора и ближайших перспективах новой мобилизации, слухи о которой гуляют по интернету.

Людей в республиканском пункте отбора на контрактную службу условно можно разделить на две категории: те, кто уже отбывает к месту несения службы – они здесь, как правило, уже в военном обмундировании, и те, кто только готовится подписать договор с Минобороны. Сулейман приехал из Миякинского района. За плечами мужчины уже было два контракта, этот третий. Говорит, привык быть военным.

Попасть на службу можно в любой род войск, впрочем, особый интерес у кандидатов вызывают воздушно-десантные, говорят в военкомате. Набор в ВДВ за отдельным столом ведут инструкторы в тельняшках.

Комплектуют не только новые части, но и уже существующие подразделения, в том числе пополняют состав именных башкирских батальонов. С начала года в Башкортостане контракт заключили более 5 тысяч человек. Сейчас в интернете активно начала гулять информация о новой волне мобилизации. В военкомате пояснили, что это очередной информационный вброс.

Фото №1 - В Башкирии с начала года более 5 тыс. человек заключили военный контракт

Опровержение уже дано. Все, кто имеет отношение к военной службе, сразу же видят, что заявление фейковое, хотя и составлено грамотно.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Уфы

С престижем военной службы будущим солдатам обещают хорошее материальное обеспечение и денежное довольстве. Зарплаты – от 204 тысяч и возможные премии. Зарплатные карты, кстати, выдают прямо в пункте отбора. Чтобы заключить контракт, кандидат должен быть не старше 65 лет, годен по состоянию здоровья и, самое главное, иметь желание.

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