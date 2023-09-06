Развитие здравоохранения в Башкирии: как изменились медучреждения в Балтачевском районе

Современные технологии и местные кадры. За счет этого Балтачевская центральная районная больница из года в год улучшает качество обслуживания своих пациентов. При этом за высокотехнологичной помощью в медучреждение обращаются и жители соседних муниципалитетов.

В просторных коридорах уже нет столпотворения пациентов и очередей, а маршрутизатор подскажет путь до нужного кабинета. Тяжёлое медицинское оборудование позволяет врачам провести самые сложные исследования. Одно из последних приобретений – дорогостоящий маммограф – уже показал свою эффективность.

10 выявленных случаев, взяли на диспансерный учет на 1-2 стадии. Ведем наблюдение. Снизили смертность от злокачественных новообразований по сравнению с прошлыми годами. Салават Гельметдинов, главный врач Балтачевской ЦРБ

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в ЦРБ закупили оборудования и технику на сумму более 30 миллионов рублей. Рентгенологический комплекс, аппарат УЗИ никогда не простаивают. А самое главное – на них есть кому работать. Раиф Ахметов, сам проработавший ЛОРом в этой больнице более полувека и теперь приходящий сюда в качестве пациента, отмечает работу по привлечению врачей по программе «Земский доктор».

Сельское население очень радо тому, что тут свои специалисты, местные кадры. Очень довольны в последние годы. Очередей нет, пришли в свое время и ушли без суматохи, пройдя обследование. Раиф Ахметов, житель с. Старобалтачево

Алсу Хайруллина ещё ребенком приходила в эту поликлинику, а окончив Башкирский государственный медицинский университет, вернулась в родное село молодым специалистом. Все изменения в медучреждении происходили на ее глазах.

Лучше и современнее точно стало. В детстве эта больница была не очень, а сейчас всё новое. И у врачей уже больше возможностей. Алсу Хайруллина, врач-эпидемиолог Балтачевской ЦРБ

В межрайонном диализном центре лечение получают 11 человек. А рассчитан он на 20 пациентов. В ремонт помещения и закупку оборудования медицинский центр «Агидель» вложил 30 миллионов рублей. При этом все процедуры для больных проводят бесплатно по полису ОМС.

Мы оказываем помощь пациентами с хроническими болезнями почек. Проводятся процедуры гемодиализа и гемодиафильтрации. Светлана Габитова, старшая медсестра диализного центра