Развитие здравоохранения в Башкирии: как изменились медучреждения в Балтачевском районе

Современные технологии и местные кадры. За счет этого Балтачевская центральная районная больница из года в год улучшает качество обслуживания своих пациентов. При этом за высокотехнологичной помощью в медучреждение обращаются и жители соседних муниципалитетов.
В просторных коридорах уже нет столпотворения пациентов и очередей, а маршрутизатор подскажет путь до нужного кабинета. Тяжёлое медицинское оборудование позволяет врачам провести самые сложные исследования. Одно из последних приобретений – дорогостоящий маммограф – уже показал свою эффективность.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в ЦРБ закупили оборудования и технику на сумму более 30 миллионов рублей. Рентгенологический комплекс, аппарат УЗИ никогда не простаивают. А самое главное – на них есть кому работать. Раиф Ахметов, сам проработавший ЛОРом в этой больнице более полувека и теперь приходящий сюда в качестве пациента, отмечает работу по привлечению врачей по программе «Земский доктор».
Алсу Хайруллина ещё ребенком приходила в эту поликлинику, а окончив Башкирский государственный медицинский университет, вернулась в родное село молодым специалистом. Все изменения в медучреждении происходили на ее глазах.
В межрайонном диализном центре лечение получают 11 человек. А рассчитан он на 20 пациентов. В ремонт помещения и закупку оборудования медицинский центр «Агидель» вложил 30 миллионов рублей. При этом все процедуры для больных проводят бесплатно по полису ОМС.
Медицинский центр оснащен современной, высокотехнологичной аппаратурой и оборудованием. Аппараты искусственной почки – немецкие, остальное оборудование и расходный материал – китайского и российского производства. В ближайшее время планируется оснастить центр более качественным оборудованием по очистке воды для гемодиализа и увеличить количество мест до 40.