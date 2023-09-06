В Мишкинском районе Башкирии начали преподавать базовые предметы на марийском языке

Уроки математики и рисования на марийском языке. В селе Мишкино запустили полилингвальное образование. Образовательная программа для учеников начальных классов стартовала после ремонта в учреждении. Благоустройство стало возможным благодаря федеральному проекту по капитальному ремонту и оснащению школ. Эту программу реализовали ещё в трех образовательных заведениях: в деревнях Большесухоязово, Кайраково и Чебыково.

Подглядывая в свою тетрадь, пятиклассница ищет подсказку, но только в цифрах. Математика на марийском языке появилась у ребят в этом учебном году. Вот только на вопрос, что из двух совмещённых предметов для школьников сложнее, ответ у каждого свой.

При такой сложности на первый взгляд – на деле новую практику вводят постепенно и частично: несколько минут урока, предметы только базовые. Привыкают пока и сами преподаватели, чтобы на марийском языке обучать математике детей – обучение сначала пошли сами педагоги.

Ввести в Мишкинской школе не просто изучение марийского языка, а обучение на нём предложил глава республики. Образовательное учреждение получило статус полилингвального.

Большинство жителей Мишкинского района – марийцы, официально их около 75%. Язык преподают во всех школах.