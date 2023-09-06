Радий Хабиров посетил фестиваль классической музыки «Романтика осени» в Уфе

В столице республики прошел второй день фестиваля классической музыки. Сегодня опен-эйр на Советской площади посетил глава региона. Радий Хабиров – инициатор проекта, направленного на развитие культуры Башкортостана.
В первом отделении выступил Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника. Солировал лауреат международных конкурсов, виолончелист, уроженец Уфы Антон Павловский. Поклонники академической музыки услышали произведения Бизе, Хачатуряна, Рахманинова.
Фестиваль на улице вместил большое число зрителей. Только в первый день было более 3 тысяч гостей. Сегодня во втором отделении концерта выступил Национальный симфонический оркестр республики. Дирижировал Дмитрий Крюков. Планируется, что фестиваль «Романтика осени» станет ежегодным.