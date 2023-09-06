Радий Хабиров посетил фестиваль классической музыки «Романтика осени» в Уфе

В столице республики прошел второй день фестиваля классической музыки. Сегодня опен-эйр на Советской площади посетил глава региона. Радий Хабиров – инициатор проекта, направленного на развитие культуры Башкортостана.

Фестиваль на улице вместил большое число зрителей. Только в первый день было более 3 тысяч гостей. Сегодня во втором отделении концерта выступил Национальный симфонический оркестр республики. Дирижировал Дмитрий Крюков. Планируется, что фестиваль «Романтика осени» станет ежегодным.