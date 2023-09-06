Пенсионерке-фотографу из Уфы подарили новую камеру

87-летней бабушке-фотографу подарили новую камеру. Не так давно мы рассказывали о пенсионерке из Уфы, которая сделала свой первый кадр еще в 1946 году. Её фотоаппарат уже начал отказывать, а оплатить ремонт она не могла. Одно из интернет-изданий вместе с подписчиками помогло Алевтине Георгиевне сменить старую камеру на новую.

Она скромно радуется пополнению в своём фотоарсенале. И первые минуты еще не может поверить. Разве так бывает, что незнакомые люди за сотни километров от нее вдруг преподносят такой подарок?

Старенький «Никон» уже фотографирует, если повезет, через раз. Алевтина Георгиевна хоть и откладывала на ремонт, но с пенсии особо не накопишь. А фотография, признается она, теперь как смысл жизни. Всю свою жизнь она посвятила им. Работала над сохранением башкирской пчелы, что отразилось и в ее фотографиях. Хобби работе не мешало, а даже дополняло её. А началось всё в конце 45-го, когда отец вернулся с войны.

Любимое занятие Алевтины Георгиевны – взять фотоаппарат и отправиться на прогулку по городу, в котором она живет почти всю жизнь, но каждый раз открывает для себя что-то новое.