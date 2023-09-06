В Уфе состоялось расширенное совещание филиала РСБИ

Сегодня в Уфе состоялось расширенное совещание филиала Российского союза боевых искусств по республике. Его почетным гостем стал известный каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков.

В этом сезоне Уфа по традиции примет сразу несколько крупных соревнований: «Юный боец» – для начинающих и республиканскую гимназиаду – для спортсменов школьного возраста. Одним из главных турниров года станет международная спартакиада боевых искусств. Она пройдет в декабре, и в ней примут участие сильнейшие бойцы спортивных федераций из разных стран.

Также состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве филиала РСБИ и международной ассоциации единоборств, президентом которой является Иншаков.    

Я не в первый раз в Уфе, и в одно из моих посещений на турнире родилась международная ассоциация единоборств, и это было правильное решение, мы готовы сотрудничать со всеми.

Александр Иншаков, мастер боевых искусств, каскадер, президент международной ассоциации единоборств ICA

Уфа станет центром развития боевых искусств и единоборств, и с открытием центра борьбы на порядок более значимые соревнования мы сможем проводить в республике.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан
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