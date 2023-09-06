В Уфе состоялось расширенное совещание филиала РСБИ

Сегодня в Уфе состоялось расширенное совещание филиала Российского союза боевых искусств по республике. Его почетным гостем стал известный каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков.
В этом сезоне Уфа по традиции примет сразу несколько крупных соревнований: «Юный боец» – для начинающих и республиканскую гимназиаду – для спортсменов школьного возраста. Одним из главных турниров года станет международная спартакиада боевых искусств. Она пройдет в декабре, и в ней примут участие сильнейшие бойцы спортивных федераций из разных стран.
Также состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве филиала РСБИ и международной ассоциации единоборств, президентом которой является Иншаков.