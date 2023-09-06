В Уфе состоялось расширенное совещание филиала РСБИ

Я не в первый раз в Уфе, и в одно из моих посещений на турнире родилась международная ассоциация единоборств, и это было правильное решение, мы готовы сотрудничать со всеми.

Александр Иншаков, мастер боевых искусств, каскадер, президент международной ассоциации единоборств ICA