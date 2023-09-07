В МЧС Башкирии рассказали о правилах поведения при встрече с медведем

В связи с участившимися случаями выхода медведей к людям республиканские спасатели разработали памятку о том, как правильно вести себя при встрече с диким животным в лесу. Напомним, такие происшествия произошли несколько раз за последние дни. Аналогичные сообщения поступали из разных уголков региона в августе.

Наши спасатели подготовили несколько рекомендаций, которые помогут жителям республики правильно реагировать в таких ситуациях.

Прежде всего необходимо помнить, что встреча с медведем в лесу может произойти неожиданно, в любой момент и вы должны быть к этому готовы.

Встретив медведя, следует сохранять спокойствие, не двигаться, оставаться на месте. Ни в коем случае не убегать, а лучше смотреть зверю прямо в глаза.

Кроме того, не отступайте назад, разговаривайте спокойным тоном, не кричите.

В том случае, если медведь перестанет к вам приближаться, следует вновь увеличить расстояние между вами – отступайте медленно назад.