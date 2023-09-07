В Башкирии бесплатный долговременный уход получат 800 жителей региона

В Башкирии с сентября текущего года планируют охватить 800 жителей региона бесплатным долговременным уходом. Данная пилотная программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом рассказали в минтруда и соцзащиты республики.

По словам главы ведомства Ленары Ивановой, до включения Башкирии в пилотный проект социальные услуги по долговременному уходу за счет средств регионального бюджета получали только жители Уфы. В настоящее время такими услугами пользуются 218 уфимцев. Ранее эти услуги предоставлялись как на бесплатной основе, так и на условиях частичной или полной оплаты.

Теперь же, с момента включения нашей республики в число пилотных регионов, инвалиды и пожилые граждане, которые нуждаются в соцобслуживании на дому, могут стать участниками системы долговременного ухода на бесплатной основе.

Долговременный уход предполагает оказание бытовых услуг до 28 часов в неделю, а услуги на дому предполагают оказание бытовых услуг 2 раза в неделю.