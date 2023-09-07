Пришли полакомиться медом: в Башкирии медведи разрушили пасеку

Дикие звери напали на пасеку в деревнях Асканыш и Нижние Лемезы Иглинского района Башкирии. Об этом в своих социальных сетях рассказала глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

В описании к посту она отметила, что медведи пришли полакомиться медом. При этом Гюзель Насырова напомнила жителям республики о необходимости вести себя осторожно во время сбора грибов или ягод в лесу, так как в настоящее время медведи активно готовятся к зиме и набирают жировую массу.