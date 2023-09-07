В Башкирии в ближайшие дни будет дождливо и прохладно

Синоптики Башгидромета рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. Так, сегодня, 7 сентября, в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западных направлений, умеренный. Воздух прогреется до +16, +21 градуса.   

Фото №1 - В Башкирии в ближайшие дни будет дождливо и прохладно

Завтра, 8 сентября, вновь обещают кратковременные осадки. Ветер будет западным с переходом на северо-восточный. Столбики термометров ночью поднимутся до +6, +11 градусов, а днем уже совсем прохладно – всего +10, +15.

В субботу, 9 сентября, в Башкирии пройдут кратковременные дожди, ночью обещают сильные. Ветер западный с переходом на северо-восточный. Ночью температура воздуха не поднимается выше +11, а днем – всего + 10, + 15 градусов.    

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