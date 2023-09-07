В Нефтекамске начался капремонт Дворца молодёжи

Во Дворце молодёжи Нефтекамска скоро зазвучат голоса. Благодаря реализации проекта «Регион для молодых» при поддержке Росмолодёжи и администрации города, главное место для подростков преобразится как снаружи, так и внутри.
Там заменят систему отопления, электропроводку, сантехнику, обновят зрительный зал и отремонтируют фасад здания. Ремонтные работы планируют завершить до нового года. В дальнейших планах – ремонт второго этажа, а также спортивного зала.
Всего на развитие молодёжной политики в республике из федерального бюджета Росмолодёжи было выделено десять млрд рублей.