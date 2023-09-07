В Башкирии обнаружена часть столетнего деревянного водопровода

Сотрудники водоканала Стерлитамака при замене системы водоснабжения обнаружили деревянный водопровод. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава администрации города Рустем Газизов.
По предварительным оценкам археологов, возраст фрагмента конструкции составляет примерно 100 лет. Деревянные трубы изготовлены из лиственницы и достаточно неплохо сохранились.
Если верить данным карты города 1941 года, в том месте, где были обнаружены деревянные трубы, ранее действительно проходил городской водопровод – на карте он обозначен желтым цветом.