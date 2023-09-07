В Башкирии более 19 тысяч учащихся отдохнули по программе «Школьный туризм»

По итогам восьми месяцев текущего года в программе «Школьный туризм» приняли участие более 19 тысяч учащихся 5-9 классов. Напомним, данный проект реализуется на территории нашего региона в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Туроператоры Башкирии разработали 46 уникальных туристических маршрутов патриотической и историко-краеведческой направленностей с обязательным проведением мастер-классов.

По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, во время экскурсий для школьников проводят мастер-классы по войлоковалянию, изготовлению национальных блюд, стрельбе из лука. Кроме того, организуются фотосессии в национальных костюмах и верховая езда.

Также школьники проходят различные квесты, участвуют в командных спортивных мероприятиях, обучаются скалолазанию, прикладному творчеству, изучают биотехнологии, программирование, овощеводство, изготовляют памятные сувениры, создают и монтируют видеоклипы. А кинематографический мастер-класс «Пиксиляция», в ходе которого школьники самостоятельно создают собственный фильм, пользуется особой популярностью среди наших школьников.

Добавим, экскурсии проводятся в течение двух дней, во время которых дети проживают в гостинице категории «три звезды» и выше. В тур входят питание, проживание, экскурсионное обслуживание, посещение не менее двух экскурсий и одного мастер-класса.