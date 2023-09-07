В Башкирии продолжается конкурс «Ашкадарские мелодии»

В республике выявляют лучших самодеятельных исполнителей башкирских народных песен. Уже определены победители второго тура конкурса «Ашкадарские мелодии». В этом году в нём приняли участие 28 исполнителей из разных регионов России. Цель конкурса – выявить и поддержать новых талантливых исполнителей и сохранить редкие народные песни.

Участники зрелищного мероприятия выступили перед жюри живьём без музыкального сопровождения. Песни исполнителей также записали для фонда радио. Успешно прошедшие во второй тур 30 октября встретятся в финале и выступят на большой сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури.