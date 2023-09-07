В Уфе пьяный водитель легковушки сбил пожилых пешеходов

Накануне днем в Уфе водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и наехал на двух пешеходов. В результате аварии 51-летний мужчина и 48-летняя женщина доставлены в стационар с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, мужчина, который находился за рулем, сбил пешеходов, которые в этот момент уже передвигались по тротуару после перехода проезжей части.

По итогам проведенного освидетельствования, в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружено содержание 0,948 мг/л. По словам задержанного, он выпил уже после ДТП.

В отношении нарушителя составлен административный материал, в соответствии с которым предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.