В Башкирии школьникам рассказали, как избежать трагедии на ж/д путях

Высокая цена низкого старта. В Башкортостане за последний месяц на железнодорожных путях произошло три серьёзных ДТП, два из них – со смертельным исходом. Их можно было бы избежать, если бы водители были внимательнее и соблюдали правила проезда. Как избежать трагедии на ж/д путях, объяснили школьникам в Гафурийском районе.

Наглядный пример: манекен разорвало на части. Ровно то же самое происходит с человеком, который вдруг остался на ж/д путях. Притом поезд передвигался со скоростью 60 километров в час, что в два раза меньше обычного. Остановить железную махину мгновенно невозможно, даже применив экстренные меры. Тормозной путь составляет более 800 метров.

Показательный урок специально организовали для школьников. Иначе дети не понимают всей опасности ситуации. Уже в этом году в Башкортостане на железнодорожных переездах произошло три серьёзных ДТП, и это только на границах стерлитамакской инфраструктуры. Одна из аварий случилась в августе. Несовершеннолетний подросток на мотоцикле выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В результате юноша получил травмы, несовместимые с жизнью.

Работники железнодорожных путей совместно с сотрудниками ГИБДД линейного отделения призывают к бдительности и водителей. В рамках профилактической работы совместно с представителями Госавтоинспекции останавливали каждую проезжающую машину и напоминали о последствиях пренебрежения правилами.