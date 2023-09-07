Жители Башкирии вновь получают сообщения от мошенников с просьбой дать деньги в долг

Жители Башкирии массово получают сообщения от мошенников, в которых аферисты просят дать деньги в долг от имени родственников и знакомых. Об этом информирует пресс-служба отделения Нацбанка по республике.

Злоумышленники вновь пользуются ранее популярной схемой: взламывают аккаунты в соцсетях и от имени пользователей просят прислать деньги. В качестве аргументов мошенники называют самые сложные жизненные ситуации: смерть близких, болезнь, пожар, проблемы с правоохранителями и другие. В сообщениях указывается карта, на которую необходимо перевести денежные средства.

Аналогичная схема действует по звонку на мобильник, когда реквизиты для перевода указаны в СМС-уведомлении и мессенджере. Также может прийти ссылка для оплаты. Если человек переходит по этой ссылке и введет свои данные, то злоумышленники получают доступ к его онлайн-банку.