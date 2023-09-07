Хет-трик Александра Хмелевского принёс победу «Салавату Юлаеву»

Всего «юлаевцы» поразили ворота соперника пять раз. Кроме Хмелевского по шайбе забросили Алексей Пустозёров и Вячеслав Лещенко. У хозяев дублем отметился канадский нападающий Трой Джзефс. 5:2 – победа «Салавата», и команда возвращается домой с четырьмя очками после трёх матчей. Следующую игру они проведут в Уфе против магнитогорского «Металлурга» 11 сентября.