Стала известна численность экономически активного населения в Башкирии

Почти 1,906 млн человек (97,7%) классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 45,5 тысячи человек (2,3%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).