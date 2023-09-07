Стала известна численность экономически активного населения в Башкирии

Специалисты Башстата сообщили результаты выборочного обследования. Выяснилось, что в апреле-июне 2023 года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет превысила 1,951 млн человек.
Почти 1,906 млн человек (97,7%) классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 45,5 тысячи человек (2,3%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
В целом по России численность рабочей силы в апреле-июне 2023 года составила около 75,850 млн человек, в Приволжском федеральном округе — более 14,622 млн человек.