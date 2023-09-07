Завтра в Уфе спасатели проведут учения с применением открытого огня

В пятницу, 8 сентября, спасители МЧС по республике проведут пожарно-тактические учения. В качестве площадки выбран расселенный многоквартирный дом в Уфе по улице Уфимское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В ходе завтрашних мероприятий тактика будет отрабатываться с применением «открытого огня». В этой связи спасатели просят уфимцев сохранять спокойствие.
В ведомстве уточняют, что главная цель проведения учений – отработка приемов организации тактической вентиляции на пожаре и работы с приборами подачи воды в очаг пожара.
Даты следующих учений: 19 и 21 сентября.