Завтра в Уфе спасатели проведут учения с применением открытого огня

В пятницу, 8 сентября, спасители МЧС по республике проведут пожарно-тактические учения. В качестве площадки выбран расселенный многоквартирный дом в Уфе по улице Уфимское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ходе завтрашних мероприятий тактика будет отрабатываться с применением «открытого огня». В этой связи спасатели просят уфимцев сохранять спокойствие.

В ведомстве уточняют, что главная цель проведения учений – отработка приемов организации тактической вентиляции на пожаре и работы с приборами подачи воды в очаг пожара.