В Уфе завершилось первенство Башкирии по гребному слалому

В Уфе завершилось первенство Республики Башкортостан по гребному слалому для спортсменов до 13 лет. В соревнованиях приняли участие самые юные спортсмены из Башкортостана. Стартовало около 60 экипажей, а всего было разыграно восемь комплектов медалей.

Под руководством Валентины Петровны Егоровой спортивная школа олимпийского резерва уже 25 лет воспитывает гребцов. Её ученики неоднократно побеждали на соревнованиях российского и международного уровней. Лейла Валиахметова – традиционный фаворит республиканских соревнований. Гребным слаломом спортсменка занимается уже пять лет. На соревнованиях в Уфе выступала в смешанной двойке и каяке, а также в каноэ.

Самый младший участник республиканских соревнований – Алексей Мазанов. В свои семь лет Мазанов принял участие во втором турнире в своей жизни и может занести его в актив. В своей первой попытке он задел вешку лишь однажды, во второй – ни разу. Алексей хочет стать профессионалом и ездить.

Рядом в Инорсе завершается и строительство канала для гребного слалома. Спортсмены и тренеры ждут открытия нового объекта, который станет центром притяжения гребцов со всей России.