В Башкирии водитель такси, лишенный прав, перевозил пассажиров

В Башкирии госавтоинспекторы задержали водителя такси, который был лишен права управления транспортными средствами, но продолжал перевозить пассажиров. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Автомобиль марки «Лада Ларгус» сотрудники ДПС остановили на 204 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель – 23-летний житель Абзелиловского района – в июне этого года был лишен прав сроком на один год за повторный выезд на встречку. Однако нарушитель не сдавал свое водительское удостоверение в отделение ГИБДД после решения суда.

В момент остановки машины в салоне находились три пассажира, которые ехали из Уфы в Магнитогорск. В отношении задержанного составлен протокол, автомобиль отправлен на специализированную автостоянку, права изъяты.