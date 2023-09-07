Башкирский театр кукол на фестивале «Айда играть» раскроет секреты театральной кухни

14 и 15 сентября в рамках фестиваля «Айда играть» юных гостей праздника ждет мастер-класс по кукловождению от народного артиста России Айрата Ахметшина. Мальчишки и девчонки узнают тонкости работы кукловода, типичные ошибки новичков и смогут задать интересующие вопросы.
Ежедневно с 14 по 17 сентября: праздничная театрализованная программа с участием актёров-кукольников, где ребята будут отгадывать загадки, играть в игры, участвовать в самых ярких спектаклях коллектива.
А еще для своих поклонников «Куколка» приготовила сюрприз – выставку театральных кукол, которые в разные годы играли в спектаклях театра!
С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться по ссылке.