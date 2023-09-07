Совершивший сегодня вынужденную посадку в Уфе самолет вылетел в аэропорт назначения

Сегодня авиаборт Москва-Челябинск совершил вынужденную посадку в Уфе. Об этом ранее сообщало агентство «Полит74». Недавно он вылетел в аэропорт назначения.

Сообщалось, что самолет был перенаправлен в уфимскую авиагавань вместо челябинской из-за погодных условий в местном аэропорту: город был окутан густым туманом.

Рейс совершил посадку на запасном аэропорту в Уфе по причине отсутствия необходимого минимума у командира воздушного судна. Аэропорт Челябинска имеет третью категорию Международной организации гражданской авиации. Это значит, что светосигнальное оборудование аэропорта позволяет самолетам садиться вслепую.