В Башкирии грибник заблудился в лесу, но самостоятельно нашёл дорогу домой

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили о пропаже грибника в лесу.

6 сентября в Аскинском районе житель деревни Тульгузбаш ушёл в лес за грибами и заблудился. К дому ему удалось выбраться самостоятельно. В медицинской помощи мужчина не нуждался.