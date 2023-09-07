В Башкирии грибник заблудился в лесу, но самостоятельно нашёл дорогу домой

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили о пропаже грибника в лесу.
6 сентября в Аскинском районе житель деревни Тульгузбаш ушёл в лес за грибами и заблудился. К дому ему удалось выбраться самостоятельно. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
В экстренных службах напоминают:
— собираясь в лес, обязательно имейте при себе телефон с заряженной батареей, спички или зажигалку, запас воды и еды, теплые вещи, фонарик;
— сообщайте о маршруте похода в лес своим близким;
— если заблудились, в первую очередь звоните по номеру 112, а не родственникам.