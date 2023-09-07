Житель Башкирии поджёг дом и погубил сожительницу

Он облил спиртосодержащей жидкостью ветошь, которая была в доме, и поджёг. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и скончалась на месте происшествия. Мужчина знал, что его супруга находится в доме, однако не принял мер к ее предупреждению или спасению.