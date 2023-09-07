Житель Башкирии поджёг дом и погубил сожительницу

В Уфе перед судом предстал местный житель, по вине которого погибла женщина.
В январе 2023 года в селе Фёдоровка мужчина и его сожительница проводили вечер за распитием алкоголя. Сельчанин решил поджечь дом, чтобы получить за счёт муниципалитета жильё лучшего качества.
Он облил спиртосодержащей жидкостью ветошь, которая была в доме, и поджёг. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и скончалась на месте происшествия. Мужчина знал, что его супруга находится в доме, однако не принял мер к ее предупреждению или спасению.
Мужчина не признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Фото: МЧС по РБ.