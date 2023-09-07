Трое детей из Башкирии пострадали на железной дороге

Руководство Куйбышевской железной дороги предупреждает: невнимательность, хождение по путям и их переход в неустановленных местах, беспечное поведение вблизи железнодорожного полотна — прямая угроза жизни и здоровью. Педагогов и родителей призывают не оставаться безучастными к нарушению детьми правил безопасности и просят регулярно проводить с ними разъяснительные беседы о том, как нужно вести себя на железной дороге.