В Уфе школьник спас из пожара 7-летнюю девочку

В Уфе учащийся 11-го класса Егор С. спас из пожара маленькую девочку. Об этом рассказал глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов.

6 сентября на улице Ленина мальчик услышал крики ребёнка. На балконе стояла 7-летняя девочка, которая звала на помощь – по квартире распространился дым. Очевидцы уже вызвали экстренные службы, но Егор решил не медлить.

Подросток попросил у рабочих автовышку. Один из них забрался до пятого этажа, открыл дверь изнутри, а Егор вынес девочку на руках. Трагедии удалось избежать.