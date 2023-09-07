В Башкирии садоводы могут получить гранты Главы республики

В Башкортостане проходит конкурс среди СНТ и ОНТ. Ежегодно лучшие объединения получат по 500 тысяч рублей, указ подписал Радий Хабиров. В 2024 из республиканского бюджета выделят прядка пяти млн рублей.

В Иглинском районе в СНТ «Гея» установили камеры видеонаблюдения, построили пять автоматических ворот, отсыпают дорогу щебнем. В СНТ «Росинка» особое внимание уделяют пожарной безопасности – на территории сада оборудован водоём, удлинена сточная труба, организованы пути для подъезда и выезда машин, а также за счёт софинансирования и других привлечённых средств закупили шары пожаротушения.