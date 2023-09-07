В Башкирии садоводы могут получить гранты Главы республики

В Башкортостане проходит конкурс среди СНТ и ОНТ. Ежегодно лучшие объединения получат по 500 тысяч рублей, указ подписал Радий Хабиров. В 2024 из республиканского бюджета выделят прядка пяти млн рублей.
В Иглинском районе в СНТ «Гея» установили камеры видеонаблюдения, построили пять автоматических ворот, отсыпают дорогу щебнем. В СНТ «Росинка» особое внимание уделяют пожарной безопасности – на территории сада оборудован водоём, удлинена сточная труба, организованы пути для подъезда и выезда машин, а также за счёт софинансирования и других привлечённых средств закупили шары пожаротушения.
Коллектив садоводческого товарищества около четырёх лет занимается подготовкой передачи электросетей одной из территориальных сетевых организаций. По мнению председателя Ларисы Каньковой, это позволит высвобожденные финансовые средства направить на благоустройство сада.