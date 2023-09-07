Радий Хабиров посетил Дом Евразийского НОЦ

Инвестиции в науку. Сегодня Радий Хабиров посетил новое пространство для студентов и учёных – Дом Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Он был открыт в августе. Для молодых умов там созданы условия для занятий, переговоров и отдыха.
В ноябре прошлого года Евразийский НОЦ запустил акселератор молодежных проектов «Студенческий импульс». Идеи молодые умы разрабатывали в пяти направлениях: патриотизм, инициативы, молодежные объединения, наставничество и евразийское сотрудничество. Сегодня проекты реализованы. Финансовую поддержку взяли на себя республика и вузы.
О своих проектах молодые разработчики рассказали главе республики в Доме НОЦ. Научно-образовательное пространство открылось в августе. Для работы здесь имеется многофункциональный зал с мультимедийным экраном, аудитории, переговорная, киберспортивный клуб, компьютерный класс и зона для кофе-брейков. Проект создавался как площадка для развития Евразийского НОЦ мирового уровня. К слову, первую очередь студенческого кампуса – IQ-парк – сдадут уже в конце декабря.
По итогам прошлого года башкирский Евразийский НОЦ вышел в лидеры среди 15 научно-образовательных центров, созданных в стране, и получил федеральную субсидию в размере 158 миллионов рублей.
Инвестиции в науку руководитель региона назвал приоритетом для республики. Меры поддержки касаются не только выделения грантов на разработки. 200 миллионов рублей ежегодно, к примеру, будут направлять на улучшение жилищных условий молодых ученых и прохождение стажировок в ведущих научных центрах. Нынешние успехи в науке – это результат комплекса проводимых мер.
Глава республики ответил на вопросы участников встречи, они касались развития научной среды. В этом году впервые прошла летняя школа аспирантов – ученые на время оставили лаборатории и вместе поработали на одной площадке в Бурзянском районе. Молодые умы планируют и дальше встречаться в таком формате.