Радий Хабиров посетил Дом Евразийского НОЦ

Инвестиции в науку. Сегодня Радий Хабиров посетил новое пространство для студентов и учёных – Дом Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Он был открыт в августе. Для молодых умов там созданы условия для занятий, переговоров и отдыха.

В ноябре прошлого года Евразийский НОЦ запустил акселератор молодежных проектов «Студенческий импульс». Идеи молодые умы разрабатывали в пяти направлениях: патриотизм, инициативы, молодежные объединения, наставничество и евразийское сотрудничество. Сегодня проекты реализованы. Финансовую поддержку взяли на себя республика и вузы.

О своих проектах молодые разработчики рассказали главе республики в Доме НОЦ. Научно-образовательное пространство открылось в августе. Для работы здесь имеется многофункциональный зал с мультимедийным экраном, аудитории, переговорная, киберспортивный клуб, компьютерный класс и зона для кофе-брейков. Проект создавался как площадка для развития Евразийского НОЦ мирового уровня. К слову, первую очередь студенческого кампуса – IQ-парк – сдадут уже в конце декабря.

Это будет хорошая студенческая среда. В этом году мы начнем земляные работы второй очереди. Мы приступим к строительству долгожданного межвузовского кампуса. Это порядка 120 тысяч кв. метров на 5 тысяч студентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам прошлого года башкирский Евразийский НОЦ вышел в лидеры среди 15 научно-образовательных центров, созданных в стране, и получил федеральную субсидию в размере 158 миллионов рублей.

Инвестиции в науку руководитель региона назвал приоритетом для республики. Меры поддержки касаются не только выделения грантов на разработки. 200 миллионов рублей ежегодно, к примеру, будут направлять на улучшение жилищных условий молодых ученых и прохождение стажировок в ведущих научных центрах. Нынешние успехи в науке – это результат комплекса проводимых мер.

У нас работает инженерная школа, научно-образовательный центр, современные лаборатории, в том числе мирового уровня. Кроме того, действуют меры поддержки молодых учёных по улучшению жилищных условий и организации стажировок. Всё это должно дать свой результат в виде разработок, патентов. Второй этап – более сложный. Это внедрение научных достижений в производство, в жизнь. Мы мониторим различные показатели и видим определённый прогресс в этой части. Наша задача – планомерно идти вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан