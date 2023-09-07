Глава Башкирии встретился с победителями регионального этапа конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» – это очень серьёзный проект. Его победители сегодня трудятся в Правительстве России, возглавляют регионы, успешно управляют крупными организациями. В этом году заявки на конкурс направило большое количество участников. Больше половины кандидатов – жители Уфы. Но есть и представители наших районов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан