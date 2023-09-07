Глава Башкирии встретился с победителями регионального этапа конкурса «Лидеры России»

Более 40 человек будут представлять Башкортостан в конкурсе управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе, по итогам которого определят суперфиналистов. Радий Хабиров сегодня встретился с победителями регионального этапа конкурса. Они презентовали главе республики свой проект.
«Лидеры России» – это открытый конкурс управленцев для руководителей нового поколения. Он проводится по поручению президента страны с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
Глава республики вручил финалистам регионального этапа благодарственные письма. Участники конкурса «Лидеры России» получают рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR-специалистов. 300 суперфиналистам выделят по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также дадут возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Также победители получают карьерные консультации и сопровождение.