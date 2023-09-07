В Башкирии в этом году отремонтируют 237 км «фонящих» дорог

В этом году в Башкортостане приведут в порядок 237 километров проезжей части в рамках программы ремонта «фонящих» дорог. Она была запущена в текущем году по инициативе главы республики. На одном из участков в Уфимском районе продолжается укладка асфальта.

Не столько для прочности, сколько для общего выравнивания. Учитывая, что старое покрытие изрядно износилось и появились провалы, местами дорожникам приходится укладывать чуть ли не 30-сантиметровый слой асфальта. Толщина автоматически регулируется системой нивелирования. Вслед за асфальтоукладчиком в дело вступают катки.

Участок дороги Курасково – Нурлино – Арсланово примерно с 25 по 30 километр давно нуждался в ремонте. Местные жители неоднократно жаловались на состояние проезжей части. В этом году её решили отремонтировать в рамках программы «фонящих» дорог.

Эта дорога соединяет между собой несколько населенных пунктов и ряд садовых товариществ. Здесь ходит общественный транспорт. Было очень важно привести дорожное покрытие в нормативное состояние.

Программу ремонта «фонящих» дорог по инициативе Главы Башкортостана запустили в 2023-м. Так, до конца года планируется отремонтировать и реконструировать 237 километров, 165 из которых – с асфальтобетонным, остальные – с щебёночным покрытием. Что касается автодороги Курасково – Нурлино – Арсланово в Уфимском районе, в этом году здесь планируют отремонтировать три участка общей протяженностью 9,5 км.