В Уфе при проверке строящегося Зининского переезда обнаружены отклонения

Зининский переезд обещают сдать до конца года. Объект строители планировали открыть раньше срока – дата сдачи назначена на ноябрь текущего года. Но в ходе работ обнаружились проблемы. В ходе контрольной проверки специалисты выявили отклонение одной из опор. Исходные данные отправили на независимую экспертизу.

Гудок мимо проносящегося грузового состава – контрольный. О его проезде знают как минимум несколько десятков жителей Уфы, Нагаево, Акбердино и Зинино. Железная дорогая проходит через автомобильную. Ежедневно люди в ожидании – не только пока проедет поезд, но и когда достроят развязку над ж/д путями.

По контракту сдача Зининского переезда назначена на ноябрь 2023 года. Строители хотели завершить работы раньше. Готовность близка к 100%. Однако возникли проблемы.

Мы ведём постоянный контроль за всеми операционными циклами. В середине августа были замечены отклонения опоры в сторону пролетных строений, о чем незамедлительно сообщили заказчику. Василий Чекуров, директор филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд» № 30

Испытания проводили, уже когда путепровод получил максимальную нагрузку. Положено асфальтовое покрытие, установлены перила, ограждения, освещение. Администрация города приняла решение о проведении аудита несущей способности опоры. Экспертизу проведёт научно-исследовательский институт Москвы. Результаты должны быть готовы к середине сентября. Эксперты обнадёживают: развязка истории в любом случае должна произойти в этом году.