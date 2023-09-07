В Минэкологии Башкирии рассказали, почему медведи выходят к людям

Специалисты Министерства природопользования и экологии республики назвали причины выхода медведей к людям. За последние годы численность зверей в республике увеличилась. Толчок к росту дают внутренние биологические волны и благоприятные условия, такие как наличие кормовых культур в связи с развитием сельского хозяйства.

Зерновые, подсолнечники, кукуруза входят в рацион животных. Также специалисты считают, что добыча медведей ведется меньше, чем нужно для контроля популяции. Чаще всего охотники предпочитают добывать пушного зверя, копытных животных и птицу.

Что касается медвежат, которых последнюю неделю видят в разных местах вблизи Уфы, то они, скорее всего, пришли из Благовещенского или Бирского районов. Детёныши путешествуют в поисках матери. Специалисты Минэка допускают, что она, возможно, убита, либо семья разъединилась во время перехода через трассу. Возможно, мама тоже в поисках детей, но взрослые особи более аккуратны и стараются себя не обнаружить.