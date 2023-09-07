«Северные амуры» и башкирские лошади: в Подмосковье прошел фестиваль «День Бородина»

8 сентября в России отметят День воинской славы России. Праздник связан с Бородинским сражением. Ежегодно в Можайском районе Московской области на месте битвы проходит международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об атмосфере воинства и товарищества, о том, как, играя в войну, стремятся к миру, – в нашем сюжете.

Такого на поле боя 211 лет назад было невозможно и представить. Это они на реконструкции битвы по разные стороны, все остальное время – давние товарищи.

Мы добирались с трудом, но всё-таки здесь. Для нас было важно приехать, участвуем каждый год, и пропускать в этот раз не хотели. Все участники фестиваля здесь как братья. Джон Франсуа Ренемик, участник /Франция/

В строю российского войска, конечно, «северные амуры», как прозвали башкирских лучников французы. Их представляют старожилы фестиваля члены военно-исторического клуба «1-й башкирский конный полк «Любизар».

На поле брани обстановка напряженная. Несмотря на то, что результат битвы известен вот уже более 200 лет, волнения у зрителей от этого меньше не становится. Настолько натурально и завораживающе выглядит происходящее.

И в огонь и в воду шли за своими хозяевами лошади. Для реконструкции битвы участники привезли животных из республики – башкирскую породу. Всё должно быть максимально приближено к реальным событиям. Трёх скакунов предоставил ипподром «Акбузат» в сопровождении ветврача. Тяжелее всего было лошадям привыкнуть к выстрелам и взрывам. За надежный тыл отвечали жёны, которые вместе с мужьями отправлялись в походы.

Башкирские реконструкторы решили восстановить не только процесс сражения, но и полевой быт. Возле юрты всегда толпились люди, всех поили чаем с травами и угощали национальными блюдами.