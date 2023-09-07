«Северные амуры» и башкирские лошади: в Подмосковье прошел фестиваль «День Бородина»

8 сентября в России отметят День воинской славы России. Праздник связан с Бородинским сражением. Ежегодно в Можайском районе Московской области на месте битвы проходит международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об атмосфере воинства и товарищества, о том, как, играя в войну, стремятся к миру, – в нашем сюжете.
Такого на поле боя 211 лет назад было невозможно и представить. Это они на реконструкции битвы по разные стороны, все остальное время – давние товарищи.
В строю российского войска, конечно, «северные амуры», как прозвали башкирских лучников французы. Их представляют старожилы фестиваля члены военно-исторического клуба «1-й башкирский конный полк «Любизар».
На поле брани обстановка напряженная. Несмотря на то, что результат битвы известен вот уже более 200 лет, волнения у зрителей от этого меньше не становится. Настолько натурально и завораживающе выглядит происходящее.
И в огонь и в воду шли за своими хозяевами лошади. Для реконструкции битвы участники привезли животных из республики – башкирскую породу. Всё должно быть максимально приближено к реальным событиям. Трёх скакунов предоставил ипподром «Акбузат» в сопровождении ветврача. Тяжелее всего было лошадям привыкнуть к выстрелам и взрывам. За надежный тыл отвечали жёны, которые вместе с мужьями отправлялись в походы.
Башкирские реконструкторы решили восстановить не только процесс сражения, но и полевой быт. Возле юрты всегда толпились люди, всех поили чаем с травами и угощали национальными блюдами.
Основные моменты битвы фиксировал летописец. В его роли – профессиональный башкирский художник. Исход сражения такой же, как и 211 лет назад, вот только посыл изменился. Там, где более двух веков назад их предки сражались друг с другом, они обнимаются и пожимают руки. И повторять битву реконструкторы хотят только с таким исходом, когда самая страшная травма – это случайно вывихнутый палец.