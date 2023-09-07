ГК «Акбузат» и ВК «Урал» завтра начнут новый сезон

В прошлом сезоне «Акбузат» сохранил прописку в Суперлиге благодаря победе над «Зилантом» в стыковых матчах. Команда из Чехова же завоевала бронзу. Матч «Акбузат» – «Чеховские медведи» пройдёт в пятницу и начнётся в 18:30 в «Приозёрном».

Начнёт сезон завтра и волейбольный «Урал». В Уфе на протяжении трёх дней пройдёт этап Кубка России, в котором, помимо уфимской команды, сыграют «Нова» из Новокуйбышевска, красноярский «Енисей» и «Нефтяник» из Оренбурга. Откроют программу турнира в пятницу на стадионе «Динамо» «Енисей» и «Нефтяник», они сыграют в 17:00. В 19:00 на паркет выйдут волейболисты «Урала» и «Новы».