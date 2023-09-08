В Башкирии стартовала Всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»

Данный проект нацелен на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактику. Акция включает такие проекты как «Однозначно», «Твой ход, пешеход», «Внимание на дорогу», «Расставь приоритеты». Мероприятия пройдут в 40 различных регионах страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Каждый субъект Федерации-участник кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности» будет работать с наиболее актуальной для него проблемой безопасности дорожного движения. В Башкирии будет проходить кампания «Внимание на дорогу», которая направлена на снижение количества аварий с участием пешеходов.

Весь сентябрь в республике будут проводиться информационно-разъяснительные мероприятия на различных площадках: АЗС, образовательные учреждения, высшие учебные заведения, автошколы, парки культуры и отдыха.

Первыми участниками кампании стали воспитанники дошкольных учреждений Уфы.

Напомним, данный проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».