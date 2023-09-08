Председатель Госсобрания Башкирии предупредил о ложных рассылках от его имени

Жители Башкирии должны проверять информацию, которую они получают в популярных мессенджерах от имени органов государственной власти и должностных лиц государства. С таким предупреждением обратился к жителям республики председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев, сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

По словам Константина Толкачева, поступила информация о том, что от его имени рассылаются фейковые сообщения. Как правило, мошенники рассылают подобные сообщения с целью наживы, отметил он. Однако в данном случае очевидна попытка посеять раздор, дезинформировать население, скомпрометировать депутатов и органы госвласти.

Также спикер парламента отметил, что участились случаи взлома электронной почты и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, злоумышленники активно создают фейковые аккаунты публичных лиц государства.