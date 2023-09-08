За сутки в лесах Башкирии заблудились три пенсионера

Накануне в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что 71-летняя женщина отправилась за брусникой в лес и заблудилась. Инцидент произошел в деревне Базанчатово Аскинского района республики.

Аналогичное сообщение поступило из Учалинского района, где 79-летний мужчина из деревни Сайтаково поздно вечером на машине поехал в лес по грибы. Обратно не вернулся.

К счастью, оба заблудившихся пенсионера нашли дорогу домой самостоятельно.

Однако вчера спасателям и добровольцам все же пришлось отправиться на поиски потерявшейся женщины, 1956 года рождения. Сообщается, что она ушла в лес 6 сентября возле села Нижний Ташбукан Гафурийского района и не вернулась.

В настоящее время поиски бабушки продолжаются.