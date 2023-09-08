В Башкирии лица с непогашенной судимостью не смогут работать в такси

Судимость за совершение тяжких преступлений погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания, особо тяжких — по истечении 10 лет. Также судимость может быть снята судом до истечения срока ее погашения, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно и возместил вред, причиненный преступлением. И погашение, и снятие судимости аннулируют все связанные с ней правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан