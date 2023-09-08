В Башкирии лица с непогашенной судимостью не смогут работать в такси

В сентябре в силу вступили новые правила организации пассажирских перевозок и багажа – теперь россияне, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не смогут работать в такси.
По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данные нововведения коснутся тех, кто был осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, нарушения половой неприкосновенности и полосовой свободы личности и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.
Кроме того, заниматься пассажирскими перевозками больше не смогут водители с тремя неуплаченными штрафами ГИБДД, а также граждане, которые лишены водительских удостоверений повторно либо подвергшиеся административному аресту за нарушения ПДД в течение года с момента окончания предыдущего срока наказания.
Напомним, ранее в стране ввели в действие федеральную информационную систему такси.