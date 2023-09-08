В Башкирии лица с непогашенной судимостью не смогут работать в такси

В сентябре в силу вступили новые правила организации пассажирских перевозок и багажа – теперь россияне, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не смогут работать в такси.

Фото №1 - В Башкирии лица с непогашенной судимостью не смогут работать в такси

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данные нововведения коснутся тех, кто был осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, нарушения половой неприкосновенности и полосовой свободы личности и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, заниматься пассажирскими перевозками больше не смогут водители с тремя неуплаченными штрафами ГИБДД, а также граждане, которые лишены водительских удостоверений повторно либо подвергшиеся административному аресту за нарушения ПДД в течение года с момента окончания предыдущего срока наказания.   

Судимость за совершение тяжких преступлений погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания, особо тяжких — по истечении 10 лет. Также судимость может быть снята судом до истечения срока ее погашения, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно и возместил вред, причиненный преступлением. И погашение, и снятие судимости аннулируют все связанные с ней правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

Напомним, ранее в стране ввели в действие федеральную информационную систему такси. 

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