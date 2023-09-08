На базе школы села Акбердино в Башкирии открылся центр образования

Ещё одна точка роста появилась на карте Башкортостана. Средняя школа в селе Акбердино Иглинского района присоединилась к федеральному проекту – там открылся центр образования естественнонаучной и технологической направленностей.

В учебное заведение поступило современное оборудование на 1,5 миллиона рублей для кабинетов по физике, химии, биологии. 15 школ Иглинского района уже оснащены аналогичной техникой. В центре планируется реализация не только общеобразовательных программ по физике, химии и биологии, но и дополнительные занятия по робототехнике, проектной и внеурочной деятельности.